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Американец выиграл в лотерею $2 млн

Это произошло через два месяца после выигрыша $2,5 тыс. в эту же лотерею

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Житель штата Мичиган выиграл в местную моментальную лотерею $2 млн. Это произошло через два месяца после выигрыша $2,5 тыс. в эту же лотерею, сообщило агентство UPI.

"Всего пару месяцев назад я выиграл $2,5 тыс. в Classic Black. С тех пор я покупал только эти лотерейные билеты, - цитирует агентство 67-летнего счастливчика. - Когда я стер защитный слой и увидел надпись "$2MIL", я не мог в это поверить".

Счастливый билет был приобретен в День благодарения, который в США праздновали на прошлой неделе.

"Я держал билет в руках и думал, что я во сне, - продолжил свой рассказ мужчина. - Я продолжал щипать себя, ожидая, что вот сейчас я проснусь и узнаю, что это сон. Но теперь, когда я держу в руках чек, все это кажется реальным".

Американец предпочел получить единовременный платеж в размере около $1,3 млн, отказавшись от варианта получения всего выигрыша, но небольшими суммами и в течение длительного времени. Победитель планирует потратить эти деньги на покупку нового дома, оказание помощи членам семьи, а также на пожертвования благотворительным организациям. Остаток он намерен положить в банк.

Моментальные лотереи проводятся в США гораздо чаще тиражных. Их участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать, повезло ли им. Главные призы в таких лотереях обычно составляют несколько сотен тысяч долларов, в редких случаях - несколько миллионов.

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США
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