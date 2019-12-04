Пострадавших при взрыве газа в КБР перевезли в ожоговый центр в Нижнем Новгороде

ТАСС, 4 декабря. Семью из пяти человек, пострадавшую при взрыве газа в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии (КБР), доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде и поместили в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ПИМУ.

Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей - мальчики двух, трех и четырех лет. Все они находятся в тяжелом состоянии.

"В ожоговый центр университетской клиники была доставлена семья из Кабардино-Балкарии. У родителей ожоги 20% тела, у троих детей - 45, 60 и 80%. Все пострадавшие находятся в реанимации", - отметили в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что двое из троих детей находятся на искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать незаконная врезка в подземный газопровод. Ее с элементами коррозии обнаружили специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик". Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы, что могло послужить причиной происшествия.