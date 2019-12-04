Власти Адыгеи намерены укреплять гуманитарные контакты с Турцией

МАЙКОП, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены укреплять гуманитарные контакты, а также сотрудничество в сфере культуры, образования и науки с Турцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его встречи с генконсулом Турции в Новороссийске Фыратом Байаром, посетившим регион с ознакомительной поездкой.

"Учитывая, что в Турции проживает многомиллионная адыгская диаспора, и далее намерены укреплять гуманитарные контакты, расширять наше взаимодействие в экономике, в сферах культуры, образования и науки", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба. Он отметил, что для Адыгеи развитие дружеских и деловых отношений с турецкими партнерами имеет большое значение.

Кумпилов напомнил, что в Адыгее также заинтересованы в расширении торгово-экономических и культурно-образовательных связей с Турцией, реализации гуманитарных проектов с адыгской диаспорой. В этой связи он выразил благодарность руководству Турции за внимание к региону и адыгской диаспоре, представители которой трудятся в разных сферах деятельности и вносят свой вклад в развитие этой страны.

По мнению Кумпилова, такое сотрудничество является одним из существенных ресурсов для дальнейшего развития взаимовыгодных российско-турецких связей. "Потенциал сотрудничества высок, поэтому необходимо максимально и разнопланово использовать наши возможности, опираясь в том числе на взаимодействие с генеральным консульством Турции (в Новороссийске)", - добавил Кумпилов.