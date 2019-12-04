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В ГИБДД объяснили, почему уберут "площадку"

Этап дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно, заявил замглавы ведомства Олег Понарьин
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД. Как сообщил в среду журналистам замглавы ГИБДД Олег Понарьин, этот этап дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно.

"Здесь нет никакой сложности. Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", - сказал он.

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