В ГИБДД объяснили, почему уберут "площадку"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД. Как сообщил в среду журналистам замглавы ГИБДД Олег Понарьин, этот этап дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно.

"Здесь нет никакой сложности. Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", - сказал он.