В РПЦ прокомментировали сообщение о бомбе в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что телефонное сообщение о заложенном в Храме Христа Спасителя взрывном устройстве может быть попыткой сорвать праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм, который отмечается 4 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Считаю, что данное хулиганское действие может быть вызвано намерением испортить праздник верующим, собравшимся помолиться в праздник Введения. Благодарим органы правопорядка за предпринятые меры по обеспечению безопасности молящихся", - сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что подобные действия являются вопиющим неуважением к окружающим и их вере. "Полагаю, что подобные звонки могут исходить о тех, кто потерял уважение к правам и достоинству окружающих, находится в состоянии личностного кризиса или движим патологической ненавистью к религии. <...> Но ни реальные, ни мнимые угрозы не могут стать препятствием для исповедания ими своей веры", - добавил он.

Во вторник, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, который Русская православная церковь отмечает 4 декабря, неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя в центре Москвы.

Введение во храм, по православной традиции, отмечается шесть дней: этот период включает сам праздник, предшествующий ему день предпразднства и четыре дня попразднства.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, угроза оказалась ложной. "Все помещения храма были обследованы и никаких опасных предметов не обнаружено", - сказал источник.