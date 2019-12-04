Архиепископ Варлаам водрузил крест на месте строительства храма в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Чин освящения закладного камня и водружение креста на месте строительства нового войскового храма в Грозном совершил архиепископ Варлаам, говорится в сообщении пресс-службы 46 ОБРОН войск нацгвардии РФ.

"В Грозном на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения СКФО войск национальной гвардии РФ архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил чин освящения закладного камня и водружение креста на месте строительства нового войскового храма в честь святого благоверного князя Даниила Московского", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территории бригады также будет построена мечеть. "Основание нового православного храма - очень важное событие в жизни каждого верующего человека. Там, где строятся храмы, там укрепляются основания нашего Отечества, потому что на вере утверждается всякий народ. Здесь будут построены и храм, и мечеть, и люди, которые несут воинскую службу, смогут возносить молитвы и прославлять великое имя божие", - передает пресс-служба слова архиепископа.

Ранее сообщалось, что на территории бригады планируется строительство храмового комплекса - православной церкви и мечети. В центральной части между религиозными объектами планируется разместить объединяющий памятный знак - камень с изречениями из Корана и Евангелия. Внешний облик православного храма будет выполнен в традициях Владимирско-Суздальской архитектуры, а мечеть будет построена в византийско-турецкой традиции. Они будут схожи в пропорциях и идентичны по размерам: площадью 12 на 16 м, высотой 25 м. Планируется, что единовременно каждый из них будет вмещать до 200 человек.

Финансирование проекта осуществляет региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Торжественное мероприятие по открытию храмового комплекса планируется приурочить к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.