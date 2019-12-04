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ГИБДД просит с пониманием отнестись к инициативе пересадить водителей на автобусы

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин отметил, что эта мера необходима для безопасности на дорогах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция России просит с пониманием отнестись к инициативе о пересадке неопытных водителей на общественный транспорт. Как сообщил журналистам замглавы ГИБДД Олег Понарьин, эта мера необходима для безопасности на дорогах.

"Прежде всего безопасность, надо понимать и к этому отнестись с пониманием. Если люди пересядут на общественный транспорт, то количество автомобилистов уменьшится. Даже если взять среднюю наполняемость автобусов (40 человек), это позволит с дороги убрать 40 рисковых участников дорожного движения", - сказал он после пресс-конференции в ТАСС.

Ранее с этой инициативной Понарьин выступил на семинаре по обеспечению дорожного движения. По его мнению, благодаря пересадке водителей на общественный транспорт можно освободить дороги, а также повысить их пропускную способность. "Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на них", - отметил замглавы ГИБДД.

Как сообщил накануне журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, число ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, в этом году увеличилось на несколько процентов.

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