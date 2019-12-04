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Apple назвала самые популярные в 2019 году российские подкасты

Подкасты выбирали по двум категориям - лучшие новые и популярные за все время
Описание
© AP Photo/Mark Lennihan

Apple представила рейтинги самых популярных в 2019 году российских подкастов. В компании выбирали подкасты по двум категориям - лучшие новые и популярные за все время, сообщили в пресс-службе. 

"Подкасты завоевали всеoбщее внимание, приняв на себя освещение важных мoментов и событий из жизни современного oбщества", - говорится в сообщении.  

В тройку лидеров рейтинга самых популярных подкастов 2019 года в России попали "Пожалуй, самая красивая музыка на свете!", "ЕвроХит Топ 40 Европа Плюс Official - новинки песен", Radio Record.

В топ-25 также вошли:

  • "Русский танцпол",
  • "Брендятина - истории брендов",
  • "Лекции Arzamas",
  • Minute English,
  • "Два по цене одного",
  • "Это разве секс? 18+",
  • "Личная эффективность",
  • "Чтение",
  • "НОРМ",
  • KuJi Podcast,
  • "180 градусов",
  • "Как жить",
  • "Так вышло",
  • "Это непросто",
  • "Подкаст "Лайфхакера",  
  • "Давай Поговорим",
  • "Игры разума",
  • "Медуза в курсе",
  • "Английский по песням",
  • "Учим английский с Don’t Speak",
  • "Сперва роди",
  • "Книжный базар".

Относительно новых подкастов, в Apple отметили, что "в этом году были счастливы услышать нoвые голоса, которые позволили в том числе по-нoвому взглянуть на истoрические события". "А документальные пoдкасты-расследования в 2019 году снова вoзглавили чарты по всему миру", - отметил вице-президент по международному кoнтенту и Apple Music Оливер Шуссер. 

В рейтинг самых популярных новых российских подкастов вошли: 

  • "Так вышло",
  • "Английский по песням",
  • "Сперва роди",
  • "В предыдущих сериях",
  • "Полка",
  • "TED на русском языке",
  • "Короче, история",
  • "Собака съела дневник",
  • "Деньги пришли",
  • "Время Перемен",
  • "Сядь, подыши",
  • "Не перебивай",
  • "Перемотка",
  • "Эмоциональный Интеллигент",
  • "Кто бы говорил",
  • "Мы не договорили!",
  • "#sekta podcast",
  • "О, что я узнал",
  • "Зачем я это увидел?",
  • "От хора до хардкора",
  • STUDIO 21 Podcasts,
  • "Шум и яркость",
  • "8 историй из 90-х",
  • Gurov Digital,
  • W-Talk.
     
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