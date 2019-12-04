ФСИН планирует закупить новые автозаки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний планирует пополнить свой автопарк новыми автомобилями для перевозки заключенных. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

"За последние семь лет автомобильный парк спецавтомобилей типа АЗ обновлен на 771 единицу, в 2020 году планируется закупить еще около 70 единиц таких специальных транспортных средств", - сказал он в интервью "Российской газете". По его словам, ФСИН работает над улучшением условий перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

С 2012 года специальные автомобили типа АЗ оснащаются кондиционерами и другими удобствами. Для инвалидов-колясочников есть специальные автомобили, которые обеспечивают беспрепятственный доступ через выдвижную рампу или подъемное устройство.