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Около 8,1 млн человек с ВИЧ не знают о своем статусе

Как считает представитель UNAIDS, сделать тест мешает осуждающее поведение со стороны окружающих
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 8,1 млн ВИЧ-инфицированных не знают о своем статусе. Из-за стигматизации темы ВИЧ и страха перед дискриминацией они боятся пройти исследование, сообщил на круглом столе в ТАСС в среду советник по стратегической информации Регионального офиса Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (UNAIDS) Лев Зограбян.

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"На сегодняшний день, по данным UNAIDS, 8,1 млн человек, которые инфицированы ВИЧ, не знают о том, что они носят этот вирус. В чем же проблема? Одна из проблем заключается в том, что, боясь стигмы и осуждающего поведения со стороны окружающих и очень часто, к сожалению, со стороны медработников, они не идут на тестирование", - сказал Зограбян.

Он добавил, что это ведет к тому, что вирус передается дальше, состояние пациента ухудшается, и это ложится тяжелым бременем на бюджет конкретной страны. "Потому что лечить рано намного экономически эффективнее, чем лечить поздние стадии ВИЧ-инфекции", - добавил Зограбян.

По его словам, новый доклад UNAIDS наглядно доказывает, что в тех регионах, где люди и сообщества людей, живущих с ВИЧ, "включены в процесс принятия решений и предоставления услуг в связи с ВИЧ, количество новых случаев заражения уменьшается и большее число ВИЧ-инфицированных получает доступ к лечению".

Региональный координатор по здравоохранению Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) в Европе и Центральной Азии Даврон Мухамадиев отметил, что эпидемиологическая ситуация в странах Восточной Европы и Центральной Азии продолжает оставаться тревожной. "Если мы отмечаем в глобальном масштабе снижение темпов эпидемии, в странах Западной и Центральной Европы уже наметилась стабилизация, то, к сожалению, в Восточной Европе и Центральной Азии ситуация продолжает оставаться тревожной, требующей внимания", - сказал он. По словам эксперта, если в целом в Европе "около 2 млн случаев ВИЧ-инфекции, то примерно 80 процентов приходится на Восточную Европу и Центральную Азию, это, конечно, не может не волновать".

"Сочетание ВИЧ-инфекции с туберкулезом еще более усугубляет ситуацию, потому что ВИЧ-инфицированные в 40 раз больше подвержены риску заболеть туберкулезом, чем общее население, и, конечно, формируются резистентные формы туберкулеза, которые требуют очень больших усилий в лечении. Конечно, для государств, принимающих участие в лечении, для международных организаций, обеспечивающих лечение, расходы на лечение таких форм туберкулеза очень высокие", - добавил Мухамадиев.

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