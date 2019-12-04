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РПЦ не поддержала законопроект о домашнем насилии

Как заявил Патриарх Кирилл, Церковь против всякого насилия в семье, но и не поддерживает вторжения в ее дела извне
Патриарх Кирилл Михаил Терещенко/ТАСС
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Патриарх Кирилл
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского кремля в среду в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

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"Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием, насилием в семьях, - отметил он. - Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".

По мнению патриарха, "к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью". "Поэтому категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами", - добавил он.

Патриарх указал, что проблема насилия в семьях, безусловно, существует в России. "Нередко мы становимся свидетелями таких тяжелых семейных конфликтов среди соседей по лестничной площадке или жилищу, которое рядом с нами - кто же не видел этих драм, кто не слышал этих криков? А некоторые наблюдали и реальное насилие, и боль, которую испытывает один из супругов физически и духовно", - добавил предстоятель Русской церкви.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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