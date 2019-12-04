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Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористических мер

Отдельный пункт закона предусматривает штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий крупные административные штрафы за несоблюдение антитеррористических мер по защите объектов, в том числе принадлежащих религиозным организациям.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, он дополняется новой статьей. Согласно ей, за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (либо дисквалификация на срок до трех лет), для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отдельный пункт предусматривает аналогичные санкции за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций. Отличие заключается в том, что штрафы для юридических лиц в этом случае составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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