Песков призвал не делать выводов о якобы контроле спецслужбами РФ мессенджера TamTam

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов о якобы контроле мессенджера TamTam со стороны спецслужб РФ. Таким образом он ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать публикацию издания Insider о том, что террористы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) опубликовали первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне 29 ноября в российском мессенджере TamTam. При этом журналист отметил, что этот сервис якобы связан с российскими спецслужбами.

"С чего вы взяли, что TamTam контролируется российскими спецслужбами? И причем тут Кремль, администрация президента или Путин?" - поинтересовался Песков.

Журналист уточнил, что ранее в СМИ появлялась информация о возможности такого контроля.

"Вот это правильная постановка. Говорите, как англичане - highly likely (с высокой вероятностью). Я рекомендую вам обратиться в компанию, которая является провайдером этого сервиса", - добавил Песков.