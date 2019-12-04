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У пассажира в аэропорту Шереметьево нашли гранату времен Великой Отечественной войны

В ходе проверки специалисты установили, что граната без запала и не представляет опасности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Граната времен Великой Отечественной войны найдена при досмотре у пассажира в аэропорту Шереметьево, угрозы для окружающих она не представляет. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"30 ноября у гражданина при досмотре в аэропорту Шереметьево был обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. Он был изъят, в ходе проверки было установлено, что это граната времен Великой Отечественной войны, никакой опасности она не представляет, без запала, в непригодном состоянии", - сказала собеседница агентства.

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