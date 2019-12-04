ГИБДД не будет наказывать родителей, забирающих ребенка из роддома без автолюльки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция не планирует вводить какие-то меры для родителей, которые забирают из роддома новорожденных детей без специальной автолюльки, сообщил журналистам замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"Наверное, Госавтоинспекция не сможет реализовать такую инициативу или зарубежный опыт без требований самого общества. Я думаю, что инициатива по прокату автокресел [в роддомах] вполне разумная и давно реализуется в субъектах России. И я думаю, что надо принять любые нормы, а если есть возможность подарить от лица государства или муниципалитета автокресло, то надо это делать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

При этом во многих странах мира родители обязаны использовать автолюльку при перевозке новорожденного из роддома.

ГИБДД в среду подвела итоги программы обучения родителей "Детство без опасности", которая направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и будет реализована на базе перинатальных центров и родильных домов во всех регионах страны. За этот год федеральными тренерами проекта было обучено более 100 медицинских сотрудников, которые до конца года проведут 900 тренингов для более чем 2,5 тыс. беременных женщин.