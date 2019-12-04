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Глава ВОИС высоко оценил развитие России в технологической сфере

Премьер-министр Дмитрий Медведев при этом отметил, что положительные изменения в области защиты интеллектуальной собственности - "результат взаимодействия с Всемирной организацией интеллектуальной собственности"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри высоко оценил развитие России в технологической сфере.

"Россия развивается семимильными шагами, особенно в технологической области, Сколково - самый наглядный тому пример", - заявил глава ВОИС на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. "Мы видим кратное увеличение потенциала России в части новых технологий, мы видим новые инициативы в части защиты интеллектуальной собственности, что идет на пользу самым разным отраслям промышленности", - сказал он.

Председатель российского правительства заверил, что РФ "придает большое значение взаимодействию с Всемирной организации интеллектуальной собственности". Медведев констатировал, что за последние годы в РФ "произошли определенные благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе с участием РФ в ВОИС". По мнению главы кабинета министров, открывшийся в Сколково офис ВОИС "дает дополнительные возможности для тех, кто заинтересован в защите интеллектуальных прав".

Медведев считает, что положительные изменения в РФ в области защиты интеллектуальной собственности - "результат взаимодействия с Всемирной организацией интеллектуальной собственности". "Мы рады тому, что принимаем самое активное участие в процессах, происходящих в ВОИС", - признался Медведев. Он предложил Гарри "обсудить вопросы взаимодействия России с ВОИС в дальнейшем".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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