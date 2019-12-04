Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, отметив, что проходит плановый медицинский осмотр. Об этом сам ведущий рассказал в среду корреспонденту ТАСС.

"Прохожу плановое обследование в институте хирургии имени Вишневского. Вечером буду дома, ни о какой госпитализации речь не идет", - сказал он.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о госпитализации Пельша с болью в груди.

Пельш является руководителем и ведущим программы "Угадай мелодию" и сооснователем группы "Несчастный случай".