Кириенко призвал увеличить объемы социальной рекламы волонтерства в интернете

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости увеличения объема социальной рекламы добровольчества в интернете и повышении ее качества.

"Мы, когда говорим о социальной рекламе, обычно говорим о телеканалах, но сегодня интернет для молодой аудитории более привычная среда коммуникации. Мне кажется, что у нас очень серьезно не хватает информации в интернете, давайте вместе подумаем, что нужно сделать (чтобы исправить ситуацию - прим. ТАСС)", - сказал Кириенко в среду на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Он отметил, что в настоящий момент есть готовность крупнейших российских интернет-компаний участвовать в продвижении социальной рекламы. При этом Кириенко подчеркнул, что в интернете пользуется популярностью материал, который создан обычными людьми, а не большими государственными структурами. "Инструменты для того, чтобы контент продвигать, есть, вопрос в качестве медиапродукта", - резюмировал он.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.