{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кириенко призвал увеличить объемы социальной рекламы волонтерства в интернете

Первый замруководителя Администрации президента отметил, что крупнейшие российские интернет-компании готовы участвовать в ее продвижении

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости увеличения объема социальной рекламы добровольчества в интернете и повышении ее качества.

"Мы, когда говорим о социальной рекламе, обычно говорим о телеканалах, но сегодня интернет для молодой аудитории более привычная среда коммуникации. Мне кажется, что у нас очень серьезно не хватает информации в интернете, давайте вместе подумаем, что нужно сделать (чтобы исправить ситуацию - прим. ТАСС)", - сказал Кириенко в среду на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Он отметил, что в настоящий момент есть готовность крупнейших российских интернет-компаний участвовать в продвижении социальной рекламы. При этом Кириенко подчеркнул, что в интернете пользуется популярностью материал, который создан обычными людьми, а не большими государственными структурами. "Инструменты для того, чтобы контент продвигать, есть, вопрос в качестве медиапродукта", - резюмировал он.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
Реклама на ТАСС
Число туристов в России за девять месяцев 2019 года выросло на 11,7%
Количество туристов составило 54,7 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС