Власти начали выплаты пострадавшим от взрыва дома под Белгородом

ТАСС, 4 декабря. Правительство Белгородской области начало первоочередные выплаты пострадавшим в результате взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации области.

"Начата выдача оперативных средств [на текущие расходы] пострадавшим в размере 30 тыс. рублей. Всего выплаты получат 34 человека, несмотря на то, что прописано [в доме] 23, но фактически проживало 34", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что помощь пострадавшим также окажут крупнейшие предприятия региона - ГК "Агро-Белогорье" и Яковлевский ГОК. "Кроме выплат от правительства области и районной администрации, материальную помощь пострадавшим оказала ГК "Агро-Белогорье" в размере 10 тыс. рублей. Также помощь планирует оказать Яковлевский ГОК", - уточнили в регионе.

3 декабря губернатор региона Евгений Савченко во время визита на место происшествия заявил, что всем пострадавшим жильцам будут выплачены 30 тыс. рублей на текущие расходы. Размер компенсаций за потерянное имущество будет определен после заседания оперативного штаба 4 декабря.