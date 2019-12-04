ГП представила свою позицию по законопроекту о профилактике бытового насилия в семье

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Завалунов отметил, что "существование проблемы семейно-бытового насилия, а также необходимость дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях, безусловно, сомнений не вызывает". При этом вопросы пресечения семейно-бытового насилия в достаточной степени не урегулированы. На это указывает и решение Европейского суда про правам человека в июле этого года по делу "Володина против РФ".

"Сотрудники полиции фактически не имеют правовых оснований для оказания эффективного воздействия на таких лиц, поскольку законодательство предусматривает применение мер ответственности административного или уголовного характера уже после совершения правонарушения или преступления. Поэтому законопроектом предусматривается введение таких превентивных мер, как защитное предписание и судебное защитное предписание", - подчеркивают в надзорном ведомстве. Отмечается, что само по себе предписание не является вмешательством в дела семьи, а призвано предупредить нарушителя и не допустить совершения административного правонарушения или преступления. Согласно законопроекту, для вынесения предписания необходимо установление сотрудником полиции фактов семейно-бытового насилия.

В Генпрокуратуре отметили, что подобные законодательные акты существуют практических во всех странах. Они позволяют защитить граждан, в первую очередь женщин и детей, подвергающихся всякого рода преследованиям со стороны родственников, близких и проживающих с ними людей.

Завалунов добавил, что господдержка семьи, материнства, отцовства и детства - одно из положений, составляющих основу конституционного строя РФ, а "материнство, детство и семья находятся под защитой государства" по Конституции РФ. Также, по его словам, государство должно не только предоставить возможность гражданам реализовать свои права, но и привлекать к семейно-правовой ответственности в случае нарушений или злоупотреблений. Оно вправе вмешаться в частные дела семьи в ограниченных случаях для защиты членов семьи, но пределы вмешательства должен определить закон.

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал, что ведомство высказало свои замечания по законопроекту о профилактике бытового насилия в семье, отметив, что ряд его положений близок к тем, которые уже установлены действующим законодательством. Он также пояснил, что Генпрокуратура участвует в работе над законопроектом в том числе в составе созданной в Совете Федерации под председательством заместителя председателя СФ Галины Кареловой рабочей группы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.