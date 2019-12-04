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Кузнецова подписала с коллегой из Казахстана меморандум о защите прав детей

Цель соглашения - эффективное исполнение конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развитие международного сотрудничества в области защиты прав детей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка подписали уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и ее коллега из Казахстана Аружан Саин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе российского омбудсмена, документ предусматривает развитие международного сотрудничества в области защиты прав детей.

"Стороны подписали соглашение с целью эффективного осуществления конвенции ООН о правах ребенка 1989 года и развития международного сотрудничества в области защиты прав детей. Конвенция о правах ребенка предусматривает обеспечение права детей на достойный уровень жизни и защиту от всех форм насилия и дискриминации", - отметили в пресс-службе.

Участниками конвенции выступили 196 государств, в том числе и не являющихся членами ООН.

Теги
КазахстанРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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