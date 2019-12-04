Росздравнадзор: выход новых дженериков ведет к снижению цен и росту доступности лекарств

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания, а после российских дженериков проявляются побочные эффекты. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Она также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения этого заболевания имеют аналоги на российском рынке.

"В целом сегодня все страны идут по пути минимизации схем лечения, в частности именно ценовой политики, поэтому любой выходящий новый дженерик дает возможность снижения цены и увеличения доступности, потому что всегда существует несколько параметров по доступности лекарственной терапии. Это непосредственно сама разработка научная, ее доступ на рынок, финансовая среда и покрытие непосредственно госпрограммами. Сегодня переход на дженерики проповедуют все страны мира, у некоторых стран даже установлены определенные параметры по доступу дженериковых препаратов на рынки", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос об отечественных дженериках.

Мурашко отметил, что иногда аналоги лекарств оказываются даже лучше оригиналов. Кроме того, по его словам, любые лекарства имеют побочные эффекты.

"Для нас принципиально важно, на чем мы настаиваем, чтобы медицинское сообщество вовремя рапортировало о нежелательных реакциях. После этого идет целая череда расследований: первое - качество препарата, это, возможно, инспекция производителя, рассмотрение клинической ситуации, потому что мы сталкиваемся [с тем] в том числе, когда врач пытается неэффективность терапии переложить на производителя лекарственного препарата", - подчеркнул глава ведомства.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.