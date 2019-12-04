Freedom House призвала Украину воздержаться от запрета российских сайтов

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Международная неправительственная организация Freedom House призвала власти Украины воздержаться от ограничения доступа к российским сайтам, а использовать данную меру только по решению суда. Об этом говорится в отчете организации.

"Воздержитесь от введения общего запрета доступа к ресурсам и гарантируйте, что единственным правовым основанием для изъятия контента или доступа является решение суда, которое выносится по результатам тщательного и справедливого расследования каждого дела, при условии, что такая мера необходима и пропорциональна преследуемой цели в соответствии с требованиями международного права", - говорится в отчете, который цитирует издание "Украинские новости".

Более того, во Freedom House призвали власти периодически отчитываться перед общественностью о влиянии санкций и мерах, принятых государством для своей защиты.

В ноябре участники парламентских слушаний, которые посвящены вопросам безопасности журналистов, рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить ответственность за умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также за убийства или покушения на убийство журналистов. Freedom House также признала Украину "частично свободной" страной в интернете.