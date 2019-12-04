В ОП подтвердили, что Михеева является основным кандидатом на пост секретаря палаты

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева является основным кандидатом на должность секретаря палаты. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

В ноябре источник в ОП РФ сообщил ТАСС, что новым главой палаты может быть избран один из нынешних заместителей секретаря. Его назначение произойдет на пленарном заседании ОП, которое состоится 9 декабря.

"Был целый ряд кандидатов [на пост секретаря ОП], предложения были даны ряду государственных известных личностей, об этом писали. Но на сегодня Михеева - наиболее конкретный человек, на которого будет сделана ставка", - сказал Шпектор.

Он считает, что Михеева может быть избрана в июне 2020 года в новый состав палаты и в нем также остаться на посту руководителя. "Новый состав будет дальше думать, продолжать ли нашу идеологию или у него она будет своя. Я думаю, что прислушаются к мнению старожилов, считаю, что можно говорить о ее [Михеевой] избрании еще и на следующий период, еще на три года", - отметил глава комиссии ОП.

"Это наш человек, который с нами работает, знает хорошо жизнь палаты. И главное, что она очень опытный юрист, очень грамотный. Сегодня наша палата нуждается в таком юридически-правовом решении вопросов, потому что, к сожалению, подбор людей в палату, который ведется из регионов, не всегда отвечает интересам палаты", - подчеркнул Шпектор.

Он назвал Михееву "интеллигентной женщиной с умением выстраивания отношений". "Она никогда не пользовалась тем, что работала в президентских структурах, никогда не выпячивала это. Везде она ведет себя очень корректно, и, я думаю, что везде, где ей нужна будет помощь, те, кто заинтересован в хорошей работе палаты, будут ей в этом помогать", - добавил Шпектор.

О вакансии

Пост руководителя Общественной палаты РФ остается вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Фадеев был введен в состав ОП указом президента РФ, нового члена палаты на его место также должен утвердить глава государства.

Согласно регламенту ОП, "в период отсутствия секретаря Общественной палаты его обязанности исполняет первый заместитель, кем в настоящий момент является Вячеслав Бочаров, либо один из заместителей секретаря", пояснили ТАСС в пресс-службе этого органа. Посты замов секретаря ОП в настоящее время занимают Лидия Михеева и Сергей Орджоникидзе.

Согласно законодательству, срок полномочий членов ОП истекает через три года со дня первого пленарного заседания этого органа. На первое пленарное заседание действующий состав палаты собирался 19 июня 2017 года.