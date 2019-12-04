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Перепись населения 2020 году в некоторых социальных учреждениях проведут волонтеры

Соответствующее соглашение подписали главы Росстата и Федерального агентства по делам молодежи

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийскую перепись населения 2020 года (ВПН-2020) в ряде социальных учреждений РФ помогут провести волонтеры. Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта "Волонтеры переписи" подписали в среду руководитель Росстата Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Как отмечается в сообщении медиаофиса ВПН-2020, к работе по подготовке и проведению переписи будет подключено не менее 20 тыс. добровольцев. Волонтеры примут участие как в информационно-разъяснительной работе с населением и оказании консультативной помощи, так и непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта "Волонтеры переписи" будут вести региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и межведомственными советами по волонтерству в субъектах РФ.

Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займется статистическое ведомство. Оно же должно определить перечень социальных учреждений, где перепись будут проводить волонтеры.

О Всероссийской переписи населения 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Ее первые итоги будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Общий бюджет переписи составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение переписчиков планшетами, с помощью которых будет проводиться перепись.

Теги
РоссияБугаев, Александр ВячеславовичМалков, Павел Викторович
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