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СПЧ надеется, что решения судов по делам о беспорядках в Москве будут соразмерны деяниям

Там отметили, что фигуранты уголовных дел нарушили закон, но некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) надеется, что решения судов по делам о насилии в отношении представителей правопорядка на несанкционированной акции в Москве будут соразмерны содеянному. Об этом заявил в среду ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя рассмотрение уголовных дел в отношении участников акции 27 июля в столице.

"СПЧ внимательно следит за ходом рассмотрения уголовных дел о случаях применения насилия в отношении представителей органов правопорядка во время протестной акции 27 июля в Москве", - подтвердил Фадеев.

Отметив, что "фигуранты уголовных дел нарушили закон", глава СПЧ при этом обратил внимание, что "некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы". "Например, брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью", - уточнил он.

"Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовного дела. Молодые люди, по которым в ближайшие дни будет вынесено судебное решение, уже понесли наказание в виде лишения свободы, домашних арестов, иных ограничительных мер", - подчеркнул Фадеев.

В этой связи он выразил надежду, что "суд примет во внимание позицию Совета и вынесет справедливое и соразмерное содеянному решение".

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") Уголовного кодекса РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

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