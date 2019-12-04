Кузнецова сообщила, что возвращение российских детей из Сирии начнется в ближайшее время

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в ближайшее время запланировано возвращение на родину российских детей из лагерей на территории Сирии.

"В ближайшее время удастся понять, сколько удастся вернуть детей. Возвращаем детей с территории Дамаска. Наша мечта и планы - вернуть всех детей, которые находятся по нашим спискам, <...> всего 146 детей по этим спискам", - сказала Кузнецова в среду на пресс-конференции.

Она отметила, что возвращение начнется сразу, как только будет завершено оформление первых документов. "Будь это двое, трое, пятеро детей, возвращать их хотя бы небольшими группами, чтобы никто не ждал, не было отсрочки. Здесь есть возможность вывозить маленькими группами", - добавила она.

"В самом разгаре процесс оформления документов на тех детей, у которых забор ДНК осуществлен. Надеемся, что вопрос будет решен положительно в ближайшее время", - подчеркнула Кузнецова.