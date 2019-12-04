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Родители новорожденного месяц не открывали дверь квартиры в Москве органам опеки и врачам

Дверь в квартир вскрыли в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Ребенка и родителей направили на обследование

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Семейная пара с новорожденным заперлась в московской квартире и месяц не открывала двери представителям органов опеки и врачам, приходившим, чтобы проверить состояние ребенка. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, начата проверка условий жизни семьи.

"Дверь в квартиру удалось вскрыть в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Сейчас ребенок и родители направлены на обследование. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Москве незамедлительно организована проверка условий жизни семьи с новорожденным ребенком", - сообщила Петренко.

Следователи также проверят все изложенные в СМИ факты в связи с данной историей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проведения процессуальной проверки.

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