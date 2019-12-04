В Google назвали лучшие приложения, игры и фильмы 2019 года

В магазине Google Play подвели итоги 2019 года, выбрав лучшие приложения, игры и фильмы.

Лучшей игрой уходящего года по версии компании стала "Call of Duty: Mobile", а лучшим приложением - "YouCan".

В список самых популярных фильмов вошли "Зеленая книга", "Человек-Паук: Через Вселенные" и "Мстители: Финал". Самыми продаваемыми книгами стали: Дейл Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", Юлия Ларосса "Семья Эскалант. Книга 4. Жизнь" и Аллен Карр "Легкий способ бросить курить".

Также компания решила учесть мнение пользователей и запустила онлайн-голосование. По его результатам, самой "народной" игрой стал шутер Brawl Stars, приз зрительских симпатий среди приложений достался видеоредактору "Glitch Video Effects".

Остальные тематические списки можно посмотреть по ссылкам: Лучшие соревновательные игры, Лучшие инди-игры, Лучшие казуальные игры, Лучшие инновационные игры, Лучшие приложения на каждый день, Лучшие приложения для саморазвития, Лучшие приложения для развлечения, Лучшие находки этого года.

Ранее Apple также представила список лучших игр и приложений App Store в 2019 году. Кроме того, компания объявила лауреатов новой премии Apple Music Awards.