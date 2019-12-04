Кузнецова назвала законопроект о домашнем насилии не соответствующим Конституции РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный в прошлую пятницу на сайте Совета Федерации, не соответствует Конституции РФ. Об этом она сообщила в среду журналистам.

"Мы неоднократно, трижды только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции РФ", - сказала Кузнецова.

По ее словам, документ, в частности, дублирует нормы, содержащиеся в других законах РФ. "Если в документе содержится такое количество отсылочных норм, то есть ссылки на действующие документы, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа", - добавила Кузнецова.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.