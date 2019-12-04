Средняя зарплата врачей в поликлиниках Подмосковья за девять месяцев повысилась на 11,6%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата врачей в поликлиниках Московской области за январь-сентябрь 2019 года составила 88 тыс. 598 рублей - на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом в среду сообщила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева на круглом столе в Мособлдуме.

"Размер средней зарплаты в амбулаторном звене, включая узких специалистов, за январь-сентябрь 2019 года составляет по категории врачи 88 тыс. 598 рублей, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По категории средний медперсонал - 45 тыс. 882 рублей, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По категории младший медперсонал - 46 тыс. 351 рублей что на 16% больше", - сказала Лазарева.

По ее словам, размер средней зарплаты участковых врачей-педиатров составил за этот период в 2019 году 89 тыс. рублей - на 19,6% больше, чем в прошлом, участковых терапевтов - 85 тыс. рублей (рост 18%), врачей общей практики - 79 тыс. 462 рублей (рост 16,4%).

Председатель комитета регионального парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил, что уровень зарплаты - один из важнейших факторов привлечения и удержания медицинских кадров в регионе. Так, в 2019 на поддержание уровня средней зарплаты в сфере здравоохранения в подмосковном бюджете было заложено около 18 млрд рублей. По его данным, в 2020 году среднегодовой уровень зарплаты в организациях здравоохранения составит 52,5 тыс. рублей, в то время как в 2019 году он был на уровне 49 тыс. рублей.