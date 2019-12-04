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Военные экологи впервые проведут работу по очистке мыса Марре-Сале на Ямале в 2020 году

В 2019 году в Арктике силами экологического взвода было собрано для последующей реализации более 1,6 тыс. тонн металлолома

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экологи Центрального военного округа в 2020 году планируют впервые приступить к очистке территории на мысе Марре-Сале полуострова Ямал и собрать там за год более 650 тонн металлолома. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Работы по очистке проводятся на этой территории впервые. В рамках подготовки военнослужащих к выезду с ними будут проводиться инструктажи по эксплуатации техники и работе с режущим инструментом, а также меры безопасности по проживанию на Крайнем Севере", - цитирует пресс-служба начальника службы экологической безопасности штаба материально-технического обеспечения округа Юлия Колокольникова.

В 2019 году в Арктике силами экологического взвода было собрано и складировано в места временного хранения для последующей реализации 1660 тонн металлолома. План был перевыполнен на 166%.

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