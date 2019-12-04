Самая крупная волейбольная арена на Северо-Западе откроется в Ленобласти в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Самая крупная волейбольная арена на территории Северо-Запада откроется в городе Сосновый Бор Ленинградской области 25 января 2020 года. Название для стадиона выберут путем интернет-голосования, сообщил в среду на пресс-конференции по итогам года губернатор региона Александр Дрозденко.

"Торжественное открытие, дата определена - 25 января. 25 января проходит турнир, посвященный освобождению Ленинграда от блокады, турнир организовывает в том числе Совет безопасности Российской Федерации, и один из выставочных матчей пройдет 25 января на красавице-арене, стадионе, аналогов которого нет на Северо-Западе", - сказал Дрозденко.

Волейбольный комплекс строится с 2017 года. Стоимость государственного контракта составляет 881,7 млн рублей, которые выделены из областного бюджета. До этого Дрозденко отмечал, что эта площадка для волейбола станет самой крупной на Северо-Западе. Фактическая вместимость - 2,5 тыс. человек, есть возможность увеличения до 3 тыс. зрителей.

"Мы рассчитываем, что эта арена станет домашней для нашего "Динамо", которое играет в суперлиге, сегодня играет неплохо, идет на 5-м месте", - сказал глава региона. Ранее он также отмечал, что Ленобласть ведет переговоры с Федерацией волейбола России, чтобы зал смог принимать соревнования мирового уровня.

Двухэтажный волейбольный центр включает поле, которое разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. На первом этаже расположатся вестибюльный и медицинский блоки, буфет, раздевалки для спортсменов, помещения для судей и проведения допинг-контроля, тренажерный зал. На втором этаже предусмотрены холлы для зрителей с пунктами продажи еды и напитков и вход на трибуны. Рядом со спорткомплексом находится большая парковка на 158 мест.

"Как будет называться арена, должны определить вы, жители и журналисты. У нас следующий год - год 75-летия победы, было бы правильно, может, чтобы у арены появилось название, связанное с нашими победами, героикой, может, с конкретными людьми, кто совершил подвиг в те годы. Возможно, правильное решение - назвать по фамилиям великих спортсменов, которые прославили Ленинградскую область в настоящее время или в прошлом. Мне кажется, есть современная форма как интернет-голосование, было бы неплохо, чтобы власти это организовали", - сказал Дрозденко.