Минпросвещения планирует включить волонтерство в программу по воспитанию для школ

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Волонтерская деятельность станет разделом примерной программы воспитания, которую министерство просвещения разрабатывает для школ. Об этом сообщила в среду замминистра Татьяна Синюгина.

"Мы четко для себя понимаем, что сегодня разрабатываемая министерством типовая программа воспитания детей в том числе будет включать и раздел, который будет содержать мероприятия по волонтерству и добровольчеству", - сказала она.

По словам Синюгиной, волонтерство сегодня становится все популярнее, в том числе и среди школьников. Так, "в школах по стране уже создано 6,5 тыс. добровольческих отрядов". "Они очень разные по направлениям и численному составу, но сам факт появления их в системе образования - это уже результат", - добавила замминистра.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщала, что ведомство совместно с Российской академией образования разрабатывает примерную программу воспитания, которая призвана помочь школам разработать собственные воспитательные программы. По ее словам, речь не идет о каком-либо перечне обязательных для школ мероприятий, а лишь об "описании системы организации возможных форм и способов работы с детьми, которые помогают решать стоящие перед педагогами воспитательные задачи".