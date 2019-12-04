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Девочка с самым большим в России родимым пятном поступила на лечение в клинику Петербурга

Священник из Кургана ранее отказался крестить ребенка с другими детьми из-за родимого пятна, объяснив это тем, что девочка может быть заразной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Полугодовалая девочка из Кургана с родимым пятном, которое занимает 80% тела, поступила на лечение в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

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"Ребенок поступил вместе с мамой, все нормально. Ее будет курировать микрохирургическое отделение", - рассказала собеседница агентства. В университете добавили, что о плане и методах лечения говорить рано, так как ребенок еще не прошел полноценное обследование.

Родимое пятно расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи. При этом, по словам родителей, огромное родимое пятно может перерасти в рак. Мать девочки рассказывала, что средства на перелет, обследование и проживание помогли собрать неравнодушные к проблеме их семьи люди.

История девочки привлекла внимание общественности после того, как священник в Кургане отказался крестить ее вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей, объяснив это тем, что ребенок может быть заразным. Девочку крестили после вмешательства епархии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКурганская область
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