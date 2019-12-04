Минздрав: запрет дженериков сделает недоступной лекарственную помощь для многих россиян

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Запрет применения биоаналогов препаратов может привести к тому, что значительная часть населения останется без лекарственной помощи, сообщила журналистам в среду на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания, а после российских дженериков проявляются побочные эффекты. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Она также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения этого заболевания имеют аналоги на российском рынке.

По словам Максимкиной, вызывают беспокойство "негативный настрой и в целом негативное отношение" к дженерикам, предложения "запретить дженерики, не применять их". "Тогда мы должны сказать, что для значительной части населения лекарственная помощь вообще станет недоступной", - сказала директор департамента.

Она отметила, что зарубежный и российский опыт применения дженериков показывает, что только благодаря их использованию удается охватить терапией большое количество граждан. Кроме того, она добавила, что очень важно обеспечить доказательную базу того, что биоаналог так же эффективен и безопасен, как и оригинальный препарат.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.