Год победителей объявлен в Ленинградской области к юбилею Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Следующий год, когда в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, объявлен в Ленинградской области Годом победителей. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции губернатор региона Александр Дрозденко.

В годы Великой Отечественной войны Ленинградская область, в состав которой тогда входили территории современных Псковской и Новгородской областей, была местом долговременных кровопролитных сражений.

"Следующий год объявлен Годом победителей, - сказал губернатор. - Для Ленинградской области это будет особый год, мы - область, где три года беспрерывно проходили боевые действия". Дрозденко рассказал, что одним из важнейших событий в 2020 году будет проведение в регионе всероссийского мероприятия - эстафеты Вечного огня на Дороге жизни с участием делегаций от 50 городов воинской славы.

Города воинской доблести

Губернатор добавил, что конкурсной комиссией принято решение присвоить почетное звание Ленинградской области "город воинской доблести" райцентру Волхов. Это звание будет присвоено в регионе впервые, в дальнейшем его будут получать не более трех населенных пунктов каждый год.

При присуждении нового почетного звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" в Ленобласти будут учитывать не только исторические подвиги его жителей и военнослужащих, но и их современное состояние, патриотическую работу, заботу о ветеранах, сохранение памятников и воинских захоронений. Статус предполагает вручение грамоты и памятного знака, которые будут храниться в местной администрации, а также установление специальной почетной стелы.