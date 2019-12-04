Кузнецова направит в правительство РФ обращение в связи с нехваткой лекарств для детей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам в среду, что направит письмо в правительство РФ в связи с нехваткой качественных лекарств для детей.

"Подготовлен документ для отправки в правительство РФ, чтобы разобраться с ситуацией, которая возникла в ходе реализации программы "Фарма-2020", - сказала она, отвечая на вопрос о нехватке качественных лекарств для детей.

По ее словам, в аппарат уполномоченного по правам ребенка по этой проблеме обращаются родители. "Рост обращений мы, безусловно, отмечаем, исходя из этого, проанализировали ситуацию, встретились с докторами", - добавила Кузнецова.

Детский омбудсмен предлагает правительству рассмотреть вопрос постепенного перехода с зарубежных лекарств на отечественные, при этом проводя постоянный мониторинг в этой области и анализируя действия аналогов оригинальных препаратов. "Конечно, нельзя игнорировать позицию врачей и родителей по этому вопросу. Нужно ее обязательно услышать и дать достойный ответ", - заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания, а после российских дженериков проявляются побочные эффекты. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Она также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения этого заболевания имеют аналоги на российском рынке.