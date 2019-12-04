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Около 20 тыс. волонтеров помогут в проведении переписи населения в 2020 году

Росстат совместно с региональными центрами по развитию добровольчества будет проводить отбор волонтеров и их обучение

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Росмолодежь и Росстат подписали соглашение, которое предусматривает, что около 20 тыс. добровольцев будут принимать участие в проведении переписи населения в 2020 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Росмолодежи.

"В соответствии с заключенным сегодня соглашением порядка 20 тыс. волонтеров будут подключены к организации переписи населения в 2020 году", - сообщили в ведомстве.

В Росмолодежи уточнили, что добровольцы будут участвовать в информационно-разъяснительной работе с населением, "а также в сборе данных в качестве переписчиков".

"За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев, мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их историями", - заявил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

В медиаофисе всероссийской переписи населения 2020 года уточнили, что отбор волонтеров и их обучение будет проводить Росстат совместно с региональными центрами по развитию добровольчества. "Численность участников позволяет назвать проект "Волонтеры переписи" самым масштабным добровольческим проектом 2020 года", - подчеркнули в медиаофисе.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что волонтеры впервые будут принимать участие в проведении переписи.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

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РоссияКраснодарский край
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