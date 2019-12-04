Суд Реутова заменил организатору "Русского марша" Гальперину условный срок на реальный

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гражданскому активисту Марку Гальперину, который был одним из организаторов шествия националистов "Русский марш" в 2016 году, заменили условный срок на реальный по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.

"Марк мне позвонил сегодня и сказал, что ему заменили условный срок на реальный", - сказал он. По словам адвоката, изменение меры пресечения связано с административными правонарушениями Гальперина после условного приговора.

Как уточнили в Реутовском городском суде Московской области, по просьбе Уголовно-исполнительной инспекции Гальперину изменен условный срок за призывы к экстремизму на реальный в виде 1,5 года колонии-поселения. Причиной изменения срока послужили два задержания активиста в связи с его участием в летних несанкционированных митингах. Первый раз Гальперина задержали за несколько дней до акции 27 июля, а второй - через три дня после шествия 31 августа. После задержаний его дважды отправляли в спецприемник на 30 суток.

Активист в 2018 году был приговорен к двум годам колонии условно Нагатинским судом Москвы. Суд признал Гальперина виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой коммуникации").