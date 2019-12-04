Собянин: новый стандарт онкологической службы мирового уровня внедрят в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новый стандарт онкологической службы мирового уровня внедрят в Москве, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола, прошедшего в среду в городской клинической онкологической больнице номер 1.

"Онкология остается по-прежнему одним из самых главных вызовов нашего здравоохранения. С учетом изменения структуры населения мы видим рост онкозаболеваний. Он не космический, динамика невысокая, но есть и будет продолжаться, в силу того, что 80% онкологических заболеваний - у людей от 60 лет и выше, а эта доля населения растет", - сказал Собянин.

По его словам, власти уделяют онкологической службе первоочередное внимание. "Мы применяем первые в России новые терапевтические стандарты оказания лекарственной помощи при онкологических заболеваниях. Таргетная иммунная терапия - это важнейшие направления", - отметил мэр.

Кроме того, по его словам, за последние годы предприняты серьезные усилия по созданию новых технологических возможностей онкологической службы, закуплено диагностическое и хирургическое оборудование. "Это важнейшие шаги, которые позволили изменить тренды в области онкологии, люди стали дольше жить, быстрее стали выявлять заболевания. Но те позитивные показатели, которые демонстрирует московское здравоохранение, на мой взгляд, недостаточны. Мы можем даже при существующей базе более эффективно распределять ресурсы, на более ранних стадиях выявлять заболевание, а это значит, что люди станут дольше жить, а многие будут спасены", - сказал Собянин.

В связи с этим, по его словам, и было принято решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи. "Любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше нами сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больного, чтобы это происходило в одной цепочке. Две трети этой помощи должны оказываться в одном учреждении. Человек, попавший в страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание, он не должен метаться между учреждениями и организациями, это должно делаться в одной цепочке под единым контролем", - подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, он сообщил о создании мощных специализированных лабораторий и многопрофильных онкологических центров. "Создание такой системы, оснащение новым оборудованием, новыми лечебными корпусами позволит вывести онкологическую службу на хороший, мировой уровень и на мой взгляд на хороший мировой уровень", - заявил Собянин.

Шесть многопрофильных центров

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пояснил, что в рамках создания нового стандарта онкологической помощи планируется организовать на базе крупнейших городских стационаров шесть многопрофильных онкологических центров с возможностью диагностики, хирургического лечения, лекарственной терапии, диспансерного наблюдения и других направлений. За каждым из этих центров будет закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

По словам Хрипуна, при подозрении на рак врач поликлиники организует проведение минимально необходимого перечня исследований. Если предварительная диагностика показывает положительный результат, пациент направляется к врачу-онкологу в центр амбулаторной онкологической помощи (онкодиспансер), являющийся структурным подразделением многопрофильного центра, для установления диагноза. Далее в многопрофильном центре проводится онкоконсилиум для определения тактики лечения. После прохождения лечения пациент возвращается в онкологический диспансер для контроля результатов и дальнейшего наблюдения.

Предполагается, что многопрофильными онкологическими центрами станут городская онкологическая больница номер 62, ГКБ имени Плетнева, ГКОБ номер 1, ГКБ имени Боткина, ГКБ номер 40 и Московский клинический научный центр имени Логинова.

Кроме того, в структуре этих центров будут созданы шесть современных патоморфологических лабораторий, что является важным для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Для этих лабораторий уже закуплено 269 единиц техники из 338 на сумму 560 млн рублей.

Помимо этого, в ближайшие три года в Москве будут созданы четыре новых онкодиспансера, которые планируется разместить в новом корпусе ГКБ имени Плетнева, на базе ГКОБ номер 1, больницы имени Боткина и ГКБ номер 40.

В ближайшие годы также планируется открыть корпус онкогематологии в больнице имени Боткина, медицинский центр в Коммунарке для онкобольных и лечебно-диагностический комплекс на базе Научно-практического центра имени Логинова, в состав которого войдут консультативно-диагностическое отделение, блок с операционными разного профиля, отделения лучевой терапии и диагностики с высокотехнологичным оборудованием. Все корпуса нового здания будут оснащены самым современным оборудованием. Запланировано и создание трех новых центров лучевой терапии, оснащенных современным оборудованием, где будут внедрены инновационные методы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Новейшие препараты

Также принято решение о расширении программы обеспечения новейшими таргетными и иммунными лекарственными препаратами. Так, раньше запланированного на три года - уже с 1 апреля 2019 года - столичным пациентам доступны таргетная и иммунная терапия. Появление таких препаратов открыло перспективы для продления жизни и даже полного выздоровления многих пациентов, которые еще несколько лет назад считались безнадежными.

По решению Собянина, в 2020 году в программу закупки новейших лекарств будут включены препараты для лечения еще четырех локализаций рака - мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.