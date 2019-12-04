Прокурор требует три года колонии для участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит суд приговорить к трем годам лишения свободы участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Павла Новикова, который обвиняется в избиении сотрудника полиции пластиковой бутылкой. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Считаю, что вина подсудимого полностью доказана. Требую приговорить его к трем годам колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

По словам прокурора, вина Новикова подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями.

Тверской суд Москвы огласит приговор Новикову 6 декабря.

"Суд удаляется для написания приговора. Его оглашение состоится 6 декабря в 11:00 мск", - сказала судья Мария Сизинцева.

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского-кинолога, нанеся ему удары по голове и руке. Новиков полностью признал вину. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского по шлему и руке предметом, похожим на бутылку.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). В ходе расследования были арестованы более 10 человек.