{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокурор требует три года колонии для участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Тверской суд Москвы огласит приговор 6 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит суд приговорить к трем годам лишения свободы участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Павла Новикова, который обвиняется в избиении сотрудника полиции пластиковой бутылкой. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Считаю, что вина подсудимого полностью доказана. Требую приговорить его к трем годам колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

По словам прокурора, вина Новикова подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями.

Тверской суд Москвы огласит приговор Новикову 6 декабря. 

"Суд удаляется для написания приговора. Его оглашение состоится 6 декабря в 11:00 мск", - сказала судья Мария Сизинцева. 

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского-кинолога, нанеся ему удары по голове и руке. Новиков полностью признал вину. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского по шлему и руке предметом, похожим на бутылку.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Бухаресте открыли мемориальную доску, посвященному Льву Толстому
Автор мемориальной доски - скульптор Силвиу Николае Спиреску
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС