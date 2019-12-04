{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав ведет переговоры с производителями двух препаратов против муковисцидоза

Речь идет о компаниях "Фортум" и "Колестин"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минздрав ведет переговоры с производителем оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза "Фортум" и принимает все необходимые меры по "Колестину", чтобы их могли выпускать на российском рынке. Об этом сообщила журналистам в среду на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

"Что касается "Фортума" и "Колистина", переговоры ведутся. По "Колестину" сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье. Конечно, мы примем все меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения в регистрационное досье были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок. Сейчас у них обеспечено количество, более 3 тыс. упаковок имеется в наличии для обеспечения закрытия самой острой потребности", - сказала Максимкина.

Она отметила, что производство еще одного препарата "Тиенама" по решению компании MSD прекращается в целом, не только для России. Поэтому ввоза этого лекарства в страну не будет. Что касается другого препарата - "Селемицин" кипрской компании Medochemie, у производителя нет проблем с наличием этого средства. "Дело в том, что этот препарат имел исключительно госпитальную упаковку, и его нельзя приобрести в розничных аптечных организациях, в то же время дистрибьюторы информируют о том, что в госпитальном секторе <...> эти препараты есть, поэтому мы готовы информировать учреждения, которым требуется конкретно данное торговое наименование по антибиотику", - добавила Максимкина.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Бухаресте открыли мемориальную доску, посвященному Льву Толстому
Автор мемориальной доски - скульптор Силвиу Николае Спиреску
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС