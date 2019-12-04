Минздрав ведет переговоры с производителями двух препаратов против муковисцидоза

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минздрав ведет переговоры с производителем оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза "Фортум" и принимает все необходимые меры по "Колестину", чтобы их могли выпускать на российском рынке. Об этом сообщила журналистам в среду на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

"Что касается "Фортума" и "Колистина", переговоры ведутся. По "Колестину" сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье. Конечно, мы примем все меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения в регистрационное досье были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок. Сейчас у них обеспечено количество, более 3 тыс. упаковок имеется в наличии для обеспечения закрытия самой острой потребности", - сказала Максимкина.

Она отметила, что производство еще одного препарата "Тиенама" по решению компании MSD прекращается в целом, не только для России. Поэтому ввоза этого лекарства в страну не будет. Что касается другого препарата - "Селемицин" кипрской компании Medochemie, у производителя нет проблем с наличием этого средства. "Дело в том, что этот препарат имел исключительно госпитальную упаковку, и его нельзя приобрести в розничных аптечных организациях, в то же время дистрибьюторы информируют о том, что в госпитальном секторе <...> эти препараты есть, поэтому мы готовы информировать учреждения, которым требуется конкретно данное торговое наименование по антибиотику", - добавила Максимкина.

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.