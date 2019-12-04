Семье застреленной в Перми женщины выплатят 500 тыс. рублей

"Семье погибшей будет оказана финансовая поддержка в размере 500 тыс. рублей, пострадавшим - от 200 до 400 тыс. рублей, в зависимости от тяжести повреждений. Также пострадавшим и их семьям оказывается психологическая помощь", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности, погибла случайная прохожая. По информации министерства, злоумышленник также расстрелял несколько автомобилей.

Ранее ТАСС сообщал, что двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сейчас их жизни ничего не угрожает. Стрелявший мужчина также получил ранения, он находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленник был ранее судим за насильственное преступление.