Скворцова: Россия занимает первое место по числу протестированных на ВИЧ

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия занимает первое место в мире по числу людей, прошедших тест на ВИЧ-инфекцию, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев в Сочи.

"Мы с вами идем правильным путем и то, что мы вышли на первое место в мире по числу доли населения протестированных на ВИЧ-инфекцию, у нас четверть населения, даже больше, протестированы на ВИЧ, это очень хорошо. И самое главное, что мы убеждали людей сразу же начинать лечение", - сказала министр.

Скворцова добавила, что большой задачей является успокоить человека, чтобы он не пугался положительного диагноза, а понимал, что терапию следует начать как можно раньше.

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. В 2018 году охват населения тестированием на выявление заболевания увеличился до 25,8% (около 38 млн человек), что в почти 1,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.