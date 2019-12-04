Карелия включила новые компетенции в программу чемпионата WorldSkills

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Программа регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills) в Карелии в 2019 году включит две новые компетенции, а также появится новая линейка соревнований для участников старше 50 лет. Об этом в среду журналистам сообщила первый заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина.

"Компетенции традиционные, их [в этом году] 17, на две больше, [чем в прошлом]. Хотелось бы обратить внимание, что это новинки: программные решения для бизнеса и уникальная компетенция - карельская калитка. Это выставочная компетенция, мы понимаем: калитка - это символ Республики Карелия", - сказала Кармазина.

III открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) пройдет в Карелии с 9 по 13 декабря. Если компетенция по созданию программных решений станет новой только в Карелии, состязания по приготовлению карельской калитки (пирожков) - инициатива региона, которая направлена на сохранение культуры и традиций приготовления национального карельского блюда. В республике были созданы конкурсное задание и система оценки, которые одобрил к реализации Союз Worldskills Russia. В рамках нынешнего чемпионата компетенция будет носить статус выставочной, но представители профдвижения в регионе намерены продвинуть компетенцию по приготовлению калиток на всероссийский уровень.

"За год мы должны опробовать компетенцию на пяти чемпионатах Worldskills разного уровня внутри республики, после чего она становится презентационной, то есть она получает другой статус в Союзе WorldSkills и выходит на всероссийский уровень, ее тиражируют не только в Республике Карелия, но и в других регионах России", - отметила руководитель регионального координационного центра WorldSkills в Карелии Ольга Лурье.

В 2019 году участниками открытого чемпионата WorldSkills в Карелии станут 127 конкурсантов, рекордное за три года проведения число. В Петрозаводск съедутся участники и эксперты не только со всего региона, но представители Москвы, Татарстана, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Владимирской, Самарской, Тульской, Брянской, Архангельской областей и Алтайского края. Самому младшему участнику - 14 лет, самому старшему - 64 года, что стало возможным благодаря новой линейке состязаний "Навыки мудрых".

По словам руководителя карельского координационного центра, на российском уровне возрастные участники присоединились к движению WorldSkills в прошлом году, в 2019 этот опыт опробует Карелия. 15 человек старше 50 лет из Петрозаводска и Сортавалы покажут свои умения в трех компетенциях: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах.

"Это делается только для собственной ситуации успеха, это патриотизм к своей профессии, любовь к своему делу. Никаких материальных преференций, никаких вознаграждений они не получат, кроме признания, медали и планки участника или победителя [чемпионата]", - отметила Лурье.

О движении

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.