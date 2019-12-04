Прокуратура решит вопрос о возбуждении дела о вымогательстве у Плющенко и Рудковской

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Московской области решит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угроз жизни и здоровью шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, а также по факту вымогательства у них денег. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы пары.

"Доследственная проверка по факту угроз в отношении моих доверителей завершена, материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела направлен в прокуратуру Московской области", - сказал защитник, отказавшись от дальнейших комментариев в интересах следствия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщали ТАСС, что 7 ноября в управление МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции провели проверку и приняли решение о передаче информации в надзорное ведомство для дальнейшего принятия решения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о вымогательстве у них 2 млн рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и с их сыном.