В Твери открыли диагностический онкоцентр "Белая роза"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери. Уже 15 таких медцентров работают в регионах РФ и три планируются к открытию, сказала на открытии центра президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Медицинские центры "Белая роза" - проект фонда социально-культурных инициатив, разработанный по предложению и под личным руководством президента фонда Светланы Медведевой. Целью данного проекта является привлечение внимания общественности и, прежде всего, женщин к собственному репродуктивному здоровью. Отличительной особенностью центров является создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток, чтобы изменить негативное отношение женщины к профилактическим осмотрам.

"Сегодня для нас знаменательное, долгожданное событие - открытие центра "Белая роза" в Твери. В регионах страны уже работают 15 таких учреждений, в ближайшее время будут открыты еще три. Главная цель проекта - комплексная бесплатная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Эта концепция совпадает с пониманием демографической ситуации и задачами по сохранению здоровья женщин", - приводит пресс-служба правительства региона слова Медведевой.

В новом медцентре женщины могут бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) выполнить полный комплекс диагностики, в том числе пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию. "Открытие первого в Тверской области центра "Белая роза" - значимое для нас направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии - повышением рождаемости, здоровье наших женщин является залогом ее успешного выполнения. Это учреждение станет основой, технологическим стандартом оказания специализированной медицинской помощи, и мы воспользуемся этим стандартом для дальнейшего развития нашей медицины", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Диагностический центр, по данным пресс-службы, будет работать шесть дней в неделю, ежемесячно помощь смогут получить около 1,2 тыс. женщин.