В Екатеринбурге открылась фотовыставка ТАСС, посвященная российско-китайским отношениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка фотографий "Китай и Россия - годы регионального сотрудничества", организованная Уральским региональным центром ТАСС и приуроченная к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами, открылась среду в Екатеринбурге. На ней представлено порядка 100 фотографий, отражающих разные этапы развития российско-китайских взаимоотношений, сообщила журналистам директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз на открытии экспозиции.

"Выставка посвящена именно событийной и культурной составляющей, связывающей Урал и Китай. У агентства ТАСС с Китаем достаточно плотные взаимоотношения - мы сотрудничаем с ведущим информагентством Китая "Синьхуа", с которым проводим всевозможные выставки, круглые столы. Я очень рада, что благодаря генконсульству КНР в Екатеринбурге нам удалось сделать совместную выставку. Всего здесь представлено около 100 фотографий", - сказала Картуз.

Выставка состоит не только из работ фотокорреспондентов ТАСС, но и из фотографий, которые были предоставлены пресс-службами исполнительных органов власти и студентами, прошедшими стажировки в Китае. "Это делает выставку более атмосферной. Мы можем увидеть и официальные фотографии с мероприятий, где представлены чиновники, и обычных людей, прогуливающихся по улице, как в Екатеринбурге, так и в Китае", - добавила Картуз.

Как отметил врио генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, в этом году Россия и Китай провели несколько совместных масштабных мероприятий, которые позволяют говорить об укреплении и активном развитии отношений двух стран.

"В этом году очень успешно развивается партнерство Китая и России, и благодаря нашим общим усилиям, наши стороны добились больших результатов. Мы провели большое количество совместных проектов с обеих сторон - это в том числе VI российско-китайское "Экспо" в Харбине и "Иннопром" в Екатеринбурге. Также мы наблюдаем проснувшийся интерес российских школьников к изучению китайского языка", - сказал Тяньцзя.

По словам заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, новейшая история Китая тесно соприкасается с историей Свердловской области. "Нас объединяют десятилетия, столетия и тысячелетия, потому что Китай - это древняя цивилизация и ее новейшая история очень тесно соприкасается с историей Свердловской области. Я этим горжусь и уверен, что наши отношения будут и дальше развиваться", - отметил Радченко.

О выставке

Выставка "Китай и Россия - годы регионального сотрудничества" через работы фотокорреспондентов ТАСС рассказывает о деятельности Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и активности китайских дипломатов по развитию взаимодействия регионов КНР и Урала. Материалы выставки подготовлены в сотрудничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и государственного информационного агентства России ТАСС. В Екатеринбурге она экспонируется впервые.