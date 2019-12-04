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Полиция назвала массовые задержания фанатов перед матчем "Зенит" - "Спартак" профилактикой

К административной ответственности привлекли более 70 болельщиков, некоторых поместили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Привлечение к административной ответственности фанатов перед и после матча между московским футбольным клубом "Спартак" и петербургским "Зенитом", который прошел 1 декабря, позволило предотвратить массовые нарушения общественного порядка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

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"Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия на достойном уровне с точки зрения безопасности", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что работа была "профилактической". "В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы", - отметили в ведомстве.

1 декабря в Петербурге состоялся матч "Спартака" и "Зенита", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. После игры суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.

На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику. Одного из лидеров фанатов "Спартака" Валерия Бевза в среду суд в Петербурге оштрафовал на 5 тыс. рублей и запретил ему посещать матчи на полтора года. На суде установлено, что он призывал фанатов на стадионе выкрикивать оскорбления в адрес Дзюбы.

По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. "Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений и бросков на поле посторонних предметов.

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РоссияСанкт-Петербург
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